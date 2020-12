LE FOTO AVERSA. Domenica nera per gli automobilisti. Raffica di furti nelle vetture e finestrini in frantumi

AVERSA – (Christian e Lidia de Angelis) Raffica di furti nelle auto, rotti finestrini, saccheggiate auto. Ieri una giornata nera, per i cittadini normanni. Ieri infatti la solita banda di delinquenti, ha danneggiato un’auto con un sasso hanno rotto i finestrini per accedere all’interno dell’abitacolo e le ha saccheggiate, non contenti, una delle auto è stata depredata, come si vede nelle foto che pubblichiamo e diffuse da una delle vittime, sui social, dove lo stesso Nicola C “Anche con il Covid gli sciacalli lavorano al pari del personale sanitario! In questi periodi di difficoltà. Da poco un altro cittadino è stato vittima della stessa sorte, finestrino rotto e depredata auto. Secondo alcune segnalazioni pare si tratti di rom a bordo di un’Alfa 155 nera, avvistati poco tempo fa agire in questo modo.