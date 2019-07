LE FOTO AVERSA. Il parcheggiatore-estorsore in azione a cinque metri dal Comune. Giovani intimiditi e anche minacciati

AVERSA – La piaga dei parcheggi abusivi, nella città di Aversa, è una asserzione rituale.

Della serie: quando non ci sono notizie, metti un po’ di monnezza o i parcheggi abusivi e almeno qualcosa scrivi.

Oltre all’impegno profuso da Luca Abete di Striscia la Notizia, che hanno sollevato il caso a livello nazionale, sono tantissimi gli episodi, da noi raccontati, che dimostrano una evidente realtà: il parcheggio abusivo alla Reggia, per esempio, che, in nome del “meglio se fanno questo che rubare”, siamo disposti a tollerare.

Il parcheggio abusivo ad Aversa è diventato, invece, fenomeno peculiare di criminalità.

Nelle tre foto che pubblichiamo si vede la figura di un uomo di colore che chiede somme di danaro precise rivolgendosi soprattutto ai ragazzi che parcheggiano la loro auto nella centralissima Piazza Municipio, nel bordo più importante della movida normanna.

Beninteso, la foto non esprime tutto questo, ma le denunce e le proteste, molte delle quali approdate nelle varie caselle postali e messaggistiche di Casertace, hanno un segno univoco, versioni convergenti tutte nella medesima narrazione. Insomma, materiale più che sufficiente per convincersi del fatto che le cose funzionino veramente così, si fa per dire, e che quelle richieste, nella modalità in cui sono formulate, sono dei veri e propri tentativi di estorsione o addirittura estorsioni consumate.

Il parcheggiatore, non ancora identificato a quanto ci risulta, è quello che fa più notizia perché ha infilato il cuneo della pratica criminale nel cuore della città, a pochi metri dall’ingresso del Comune.

Ma questo tipo qui rappresenta la proverbiale punta di un iceberg di cospicue proporzioni, visto che fatti come questi si verificano in moltissimi punti della città.