LE FOTO E IL VIDEO. Avvistato uno dei postini di Maria De Filippi. “C’è Posta per Te” nel Casertano

GRICIGNANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Arriva il postino di Maria De Filippi, C’È POSTA PER TE a Gricignano, è stato avvistato pochi giorni fa nella piazzetta in sella alla bicicletta che l’ha reso famoso al grande pubblico televisivo, come si vede nel video e foto che pubblichiamo, girato da un cittadino. Top secret sul motivo della trasferta.

Se ne saprà di più in una delle prossime puntate del popolare programma televisivo in onda su Canale 5. La presenza del postino di Maria De Filippi, accanto ai cameraman, non è comunque passata inosservata e alcuni passanti l’hanno subito avvicinato per chiedergli un autografo e l’immancabile selfie.Momenti di grande allegria e spensieratezza hanno caratterizzato l’evento insolito. Non sappiamo se la signora abbia accettato o no l’invito a comparire in trasmissione, per scoprire così chi l’ ha chiamata e per quale ragione. Per scoprire il mistero dovremo aspettare le nuove puntate di “C’è posta per te”.