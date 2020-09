LE FOTO. Bomba d’acqua su MONDRAGONE: allagamenti e fogne intasate

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Mondragone colpita poco fa da una bomba d’acqua: la storia si ripete. Si registrano allagamenti in zona lido, in prossimità di piazzale Conte, ma anche in centro città, a causa della tracimazione di molte fogne.

Tante le segnalazioni riguardo ai disagi provocati dai vari allagamenti in prossimità delle abitazioni. Una segnalazione in particolare ci giunge da via Ancona dove a causa dei tombini tracimati, l’acqua scorre come torrenti da via Savona verso via Ancona, trascinando con sé liquami vari. Un residente in particolare denuncia di essere costretto a barricarsi in casa poiché l’acqua, mischiata alle feci, sostando fuori al proprio ingresso di casa, ne impedisce il passaggio. Per questo motivo chiede all’amministrazione Comunale, a cui già in passato ha denunciato la problematica che si ripresenta puntualmente ad ogni acquazzone, un intervento urgente.