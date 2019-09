LE FOTO. Brutta sorpresa per un automobilista. Scende da casa e trova la vettura distrutta

ORTA DI ATELLA (Christian e Lidia de Angelis)– Raid ai danni di una vettura stamani, vicino ad un’abitazione. Una cittadina denuncia quanto visto nei pressi di via Gandhi ad Orta di Atella, quando due malviventi, incappucciati si sono avvicinati ad una vettura lì parcheggiata, intorno alle 6 del mattino e hanno infranto il finestrino, depredando l’auto di tutto ciò che conteneva; poco distante una seconda auto è stata oggetto di scasso e furto.

Questo atto predatorio ha suscitato numerose polemiche, visto che è un fenomeno in crescendo sui nostri territori. Questa la denuncia della moglie della vittima: “Salve a tutti, premetto innanzitutto che questo mio post è finalizzato esclusivamente ad avvisare chi come me potrebbe essere vittima di un simile atto di vandalismo e a testimoniare ulteriormente che purtroppo viviamo in un paese vissuto principalmente da persone incivili…Stamattina mio marito è sceso per andare al lavoro come ogni giorno e ha trovato questa bella sorpresa che ancora non riusciamo a giustificare e a trovarne spiegazione. L’unica plausibile e affidabile potrebbe essere quella esplicitata poco prima, ovvero che purtroppo c’è più gente senza senso di civiltà“.

Tantissime le segnalazioni a corredo che confermano tali atti a danno delle vetture parcheggiate in strada ad Orta e limitrofi. Occorre un maggiore presidio sul territorio.