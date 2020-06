CASERTA – E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Caserta e della polizia municipale del capoluogo in Viale dei Vecchi Pini, zona 167, nei pressi del Parco degli Aranci, per valutare le condizioni degli alti pini marittimi del posto. Diversi alberi infatti, potrebbero cadere al suolo. La strada è stata chiusa al traffico e ai passanti per motivi di sicurezza e per consentire ai pompieri di valutare il da farsi.