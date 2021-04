LE FOTO CASERTA. Clochard ubriaco fa pipì per strada. Intervengono carabinieri e sanitari del 118

CASERTA – Sono dovuti intervenire alcune pattuglie dei carabinieri e i sanitari del 118, per sistemare dignitosamente un clochard che, in evidente stato di ebbrezza, si è lasciato “andare” facendo pipì in strada. Il fatto è accaduto pochi minuti fa in via Fulvio Renella, all’altezza del chiosco dei giornali. L’uomo, che era in condizioni igieniche pessime, è stato fermato dai carabinieri di Caserta intervenuti sul posto, dopo la chiamata di alcuni residenti, mentre i sanitari provvedevano a sistemarlo e ripulirlo.

E’ noto a molti che, a Caserta, è presente l’associazione di volontariato L’Angelo degli Ultimi che con non poca fatica, aiuta i senzatetto e i meno abbienti con un’assistenza immediata, accogliendo e dando un pasto caldo e cercando di recuperare e dare una vita più decorosa a chi è meno fortunato. Alcuni clochard, però, come in questo caso, rifiutano l’aiuto continuando a voler restare in strada, rimanendo vittime del vizio dell’alcol.