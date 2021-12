CASERTA – Lunghe code per sottoporsi al tampone. Succede davanti alla maggior parte delle farmacie da Nord a Sud del nostro paese assistiamo in queste ore al medesimo scenario anche a Caserta. Alle già numerose richieste da parte di non vaccinati obbligati a fare il test per avere il green pass, si sono aggiunte quelle dovute alle partenze di Natale e quelle di chi semplicemente vuole essere prudente prima di incontrare parenti o amici per il cenone.