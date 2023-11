LE FOTO. CASERTA. Tragedia sfiorata fuori al bar Chirico. Centinaia di migliaia di euro spesi da Marino & co., ma gli alberi crollano di continuo

CASERTA – Il verde pubblico di Caserta continua a soffrire in ogni giornata di vento forte. Le raffiche di questa mattina non hanno lasciato indenne il capoluogo.

Sono almeno due le segnalazioni arrivate in relazione di alberi crollati al centro della città.

Il primo caso arriva dal corso Trieste, l’altro da via Battistessa, dove un albero è venuto giù proprio dinanzi al bar pasticceria Chirico, una situazione che poteva provocare ferimenti dei tanti clienti che passano per il locale.

L’amministrazione guidata dal sindaco Carlo Marino non è certo responsabile della forza del vento (non siamo fan del motto “piove, governo ladro”), lo è, invece, dei discutibilissimi incarichi e affidamenti a società nate dal nulla o con procedura al limite della decenza (leggi qui il caso dell’imprenditore Barbarano) nel settore nel verde pubblico e degli alberi.

L’esempio lampante sarà sempre l’indimenticabile Venti.Due Costruzioni di Paolo Barone, under 30 di Casapesenna. Una società con quattro mesi di vita che, l’anno scorso, ha ricevuto €40.000 quale somma di un affidamento diretto per mettere a posto gli alberi della città. Esempio lampante ma non l’unico, come raccontammo in un articolo di quasi 365 giorni fa (clicca e leggi dei 300 mila euro e passa) .

le foto e il post polemico di maurizio raimondi, militante della lega a caserta