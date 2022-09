LE FOTO. CASERTA Tragedia sfiorata in via Ferrarecce, grosso albero cade su una Smart: la conducente sotto choc

Sul posto i vigili urbani che hanno transennato l’area: ancora una volta un albero caduto, ancora una volta in via Ferrarecce. E il Comune che fa? Aspetta il morto?

CASERTA Ancora una volta un grosso albero caduto in via Ferrarecce e, stavolta, a stento di è evitata la tragedia. L’albero è, infatti, crollato su una Smart, che in quel momento transitava lungo la carreggiata, guidata da una donna che, per miracolo, è uscita illesa dall’abitacolo. Sul posto si sono portati i vigili urbani di Caserta che hanno transennato il tratto di strada dove, tutt’ora, l’albero si trova al centro della carreggiata. Un episodio non certo isolato in una città in cui crolla tutto dopo un po’ di pioggia. Eh sì, anche perché l’acqua caduta nelle ultime 36 ore in città, non è certo paragonabile ai veri e propri nubifragi che hanno interessato il resto della provincia.

E’ per la cattiva manutenzione di strade, fogne, caditoie e, in questo caso, alberi che assistiamo ad accadimenti che solo per miracolo non trascendono in tragedie.