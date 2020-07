CASERTA – Falso allarme e tanta paura stamattina a Caserta. Chi chiamava a casa di questa persona, in via Tiziano, riteneva evidentemente che dovesse necessariamente stare in casa e quindi il fatto che non rispondesse, ha creato una grandissima angoscia al punto tale da allertare carabinieri e vigili del fuoco i quali hanno piazzato un’autoscala per andare a controllare all’interno dell’abitazione. Dentro non hanno trovato nessuno.