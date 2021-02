LE FOTO CASTEL VOLTURNO. Una meravigliosa manta spiaggiata al Lido Don Pablo. Salvata dai giovani

CASTEL VOLTURNO – Una storia a lieto fine, quella che arriva dal mare di Castel Volturno. A raccontarla sono i proprietari del “Don Pablo”, lido balneare situato in località Ischitella:

“Oggi al Don Pablo si è spiaggiata una meravigliosa manta e come una bella storia a lieto fine, è riuscita a tornare in mare, grazie all’intervento della Capitaneria di Porto e dei nostri ragazzi di Kitesurf Napoli ASD e WEST SIDE SURF CLUB, che l’hanno monitorata per buona parte della mattinata, fino a che non ha ripreso le forze per raggiungere il largo.