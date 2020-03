CAPUA (red.cro.) – E’ durata poche ore la gioia per l’acquisto di una nuova auto, un Audi, per un uomo di Capua residente nella zona del Parco Primavera. Infatti, nella giornata di ieri, sabato, la vettura è stata praticamente smontata da una banda di malviventi che ne hanno portato via diversi pezzi. Finestrino rotto ma, soprattutto, tutta la parte anteriore della carrozzeria portata via, questi i danni per il malcapitato che aveva lasciato poche ore in strada la nuova vettura.