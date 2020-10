LE FOTO. Decine di interventi dei vigili del fuoco per i danni del maltempo: allagamenti, auto in panne e smottamenti

Da questa notte tutte le squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta e dei distaccamenti di Aversa, Marcianise, Teano, Mondragone e Piedimonte Matese sono impegnate per far fronte alle numerose richieste di interventi causati dalla straordinaria ondata di maltempo che ha colpito tutta la provincia Casertana. I Vigili del Fuoco hanno lavorato incessantemente per affrontare le decine di segnalazioni giunte per interventi riguardanti: smottamenti, allagamenti, alberi pericolanti, guaine pericolanti ed auto in panne bloccate all’interno di sottovia allagati. Per fronteggiare l’emergenza sono state richiamate anche altre squadre di Vigili del Fuoco non in servizio, impegnate con vari mezzi di soccorso.