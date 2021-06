LE FOTO ESCLUSIVE. CASERTA. Potente Kawasaki Z 750 si schianta contro un’auto di Poste Italiane a pochi passi dalla pizzeria” il Galletto” di Tredici. Centauro ferito

CASERTA – Un brutto incidente e un centauro seriamente ferito pochi minuti fa nei pressi di via Emanuele Reali nella contrada di tredici non lontano dalla nota pizzeria “il Galletto”. Come si può vedere dalle foto e per motivi ancora in corso di accertamento, la moto di grossa cilindrata, una Kawasaki modello z750 è entrata in collisione con un’auto di servizio di Poste Italiane, una Fiat Panda di colore bianco così come si vede dalla foto in alto e in quella che alleghiamo in calce all’articolo. Il centauro è rimasto a terra dolorante per lunghissimi minuti sotto la pioggia ed ha ricevuto i primi soccorsi da alcuni automobilisti di passaggio che lo hanno protetto con i loro ombrelli. Sul posto si è portata un’ambulanza del 118 che ha proceduto a condurre il centauro al pronto soccorso dell’ospedale civile di Caserta.