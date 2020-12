LE FOTO. FAMIGLIA CON BAMBINO MIRACOLATA A NATALE. Alfa Romeo Giulietta si ribalta per un incidente stradale

SAN FELICE A CANCELLO – Poteva finire veramente male la serata di una famiglia di San Felice a Cancello, formata da una coppia di coniugi è da un bambino, coinvolta in un incidente stradale, per motivi ancora in via di accertamento, mentre viaggiava a bordo della propria auto, un’ Alfa Romeo Giulietta insieme ad una Punto Station Wagon. Il fatto è avvenuto, verso le 19:30 di stasera, in via Napoli, all’altezza del bar Sgambato.

Sul posto sono immediatamente giunte tre ambulanze del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco di Caserta.

Fortunatamente, per le tre persone a bordo dell’auto, che, come si può vedere dalla foto, si è completamente ribaltata, solo qualche lieve ferita è un grande spavento.