LE FOTO. Festa a MONDRAGONE. Nonna Antonietta compie 100 anni

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Non sappiamo quale sia stato il segreto della sua longevità, fatto sta che nonna Antonietta ha festeggiato i suoi 100 anni, ricevendo, oggi pomeriggio, dal Sindaco Virgilio Pacifico, una targa ricordo da parte della città.

Antonietta Petrillo, ex bracciante agricola, è nata a Mondragone il 20 Febbraio 1920, coniugata con Domenico Antonio Nugnes e madre di 4 figli: Giuseppe, Angelina, Andrea e Caterina.

La cerimonia di consegna si è svolta nella casa della festeggiata in via Macera, Traversa via XI febbraio dove ha ricevuto, oltre ad un bellissimo fascio di fiori donato dal Primo Cittadino, anche la Santa Benedizione impartita da Don Paolo Marotta, sacerdote della chiesa di San Michele Arcangelo.

Un grandissimo augurio da tutta la redazione di Casertace, a nonna Antonietta.