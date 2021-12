CASAPULLA – Mattinata di paura, oggi, a Casapulla. Una perdita di metano è stata segnalata in via Mazzini, presso il parco Santa Rita. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Caserta intervenuti su segnalazione dei condomini che si sono riversati in strada. Non sarebbero stati segnalati danni nè persone intossicate ma la situazione viene monitorata con grande attenzione dai vigili del fuoco.