LE FOTO. Gatto resta incastrato in una canna fumaria: salvato dai Vigili del Fuoco

TEANO – Da diversi giorni i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta e precisamente del distaccamento di Teano e del distaccamento di Piedimonte Matese sono stati impegnati a soccorrere un gattino caduto in una canna fumaria profonda circa 8 metri, che da tempo era inutilizzata, in un fabbricato abbandonato nel comune di Teano. Per raggiungere il gattino, di cui si udivano i miagolii, i Vigili del Fuoco sono dovuti passate attraverso diversi tetti ed una volta raggiunto il comignolo hanno proceduto calando più volte un trasportino con del cibo che ha attirato il gattino permettendo ai Vigili del Fuoco di portarlo in salvo e consegnarlo alla legittima proprietaria in attesa sul posto.