LE FOTO. “Il primo cittadino, suo fratello, vigile urbano, e un assessore ci hanno speronato e picchiato.” Nuova versione dopo la rissa tra sindaco e capo dell’opposizione

VILLA DI BRIANO (Lidia e Christian de Angelis) – Continuano le polemiche e le dichiarazioni attorno alla lite avvenuta ieri, domenica, tra il sindaco Luigi Della Corte e la sua famiglia e Raffaele Della Corte, a capo dell’opposizione al consiglio comunale di Villa Di Briano. Dopo la denuncia del sindaco, ricevuta ieri (LEGGI QUI), è Raffaele Della Corte a dare la sua versione dei fatti, ovviamente totalmente opposta rispetto a quella del primo cittadino.

“Per la cronaca, questo è il risultato dell’aggressione che io e la mia famiglia abbiamo subito sia sabato sera, sia nella mattinata di oggi (domenica) in Villa di Briano da parte del sindaco, il fratello che fa il vigile urbano, il presidente del consiglio comunale e un assessore. Siamo stati speronati e bloccati all’interno dell’auto e malmenati in via Calderisi, in Villa di Briano. E alla fine e successo che alcuni colleghi hanno fatto passare che ad aggredire il sindaco e il fratello sono stato io.”

Sulla vicenda saranno gli inquirenti a determinare la verità, cercando di capire chi ha aggredito chi e il perché. Intanto in paese grande polemica ha suscitato questo atto di violenza gratuita per questioni politiche.