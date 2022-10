LE FOTO. Incidente in autostrada, cisterna in fiamme

Si segnalano, al momento, rallentamenti alla circolazione

MIGNANO MONTELUNGO – Un incidente stradale si è verificato lungo l’Autostrada del Sole nel tratto compreso fra i caselli di San Vittore del Lazio e Caianello, lungo la corsia che scorre in direzione nord, nel territorio del comune di Mignano Montelungo. Per ragioni ancora in fase di accertamento, ma sembrerebbe esserci trattato di un problema al vano motore, una cisterna adibita al traporto del latte ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. Si segnalano al momento rallentamenti alla circolazione.