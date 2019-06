LE FOTO. Macchina bloccata nella voragine. Esplode di rabbia il conducente: “Vergognatevi! E’ da aprile che ho segnalato la buca!”

CAPUA (l.d.a.-c.d.a.) – Stamani, intorno alle 9:45, in via S. Maria Capua Vetere, si è verificato un particolare incidente. Una Fiat Punto bianca, come si vede nella foto, è finita in una grossa voragine, stradale, segnalata già da tempo, per la sua pericolosità.

Ora un’altra vertenza vedrà coinvolto l’Ente. Questo il messaggio furioso della vittima dell’incidente che scrive: “Il 4 aprile scorso evidenziai agli organi istituzionali, compreso il Comune di Capua, la disastrosa situazione delle buche stradali. Oggi, alle 9,45, in Via S. Maria C. V., all’altezza del negozio “Branton”, si è purtroppo realizzato il risultato dell’inettitudine, dell’incapacità e della cialtroneria amministrativa di questi soggetti!!! Chi pagherà i danni? Sarà, ovviamente, mia cura avvertire l’assicurazione del Comune di non farlo, poiché la buca in questione è lì da mesi senza che alcuno abbia mai provveduto ad eliminare il pericolo incombente. Vengano fuori tutte le responsabilità di chi non se ne è curato!!! Invece di pubblicare proclami e promesse, alzate i glutei dalle sedie e fate cose concrete!! Capua ha bisogno urgente di fatti e non di chiacchiere!!!Vergognatevi!!!“