LE FOTO MARCIANISE. Esplosione dopo una fuga di gas. Bimbo di 11 anni travolto dal crollo di una parete: ustioni su tutto il corpo per la nonna, che è grave

Sale a 5 il numero delle feriti coinvolti nell’esplosione in via Peschiera a seguito di una fuga di gas. Anche per altre due bambine, sorelle dell’ 11enne travolto dal crollo di una parete, si è reso necessario il trasporto in ospedale. Lo scoppio ha provocato danni anche all’abitazione confinante; ferita un’anziana

MARCIANISE – Emergono nuovi dettagli sull'esplosione che si è verificata questa mattina all'interno di una villetta in via Peschiera a Marcianise poco dopo le 11:30 a causa di una fuga di gas

All’interno dell’abitazione c’era una donna con i suoi tre nipoti, uno dei quali è stato travolto dal crollo di una parete, tutti ricorsi alle cure dei medici dell’ospedale di Caserta. Desterebbero preoccupazioni le condizioni della nonna, 68 anni, giunta al pronto soccorso in codice rosso per le gravi ustioni riportate su tutto il corpo. L’esplosione ha provocato danni anche all’abitazione adiacente. Ferita la vicina di casa, una donna di 80 anni, trasportata all’ospedale di Marcianise e poi a quello di Caserta, dove, per il momento, le sue condizioni sono considerate gravi. Il bambino di 11 anni è ricoverato in. Pediatria, ma fortunatamente la Tac ha dato esito negativo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, l’ ambulanza rianimativa della postazione di Curti e un’automedica. I vigili del fuoco stanno procedendo a mettere in sicurezza l’area. La strada è stata interdetta al traffico mentre le due villette convolte nello scoppio sono state sequestrate dai carabinieri su disposizione della Procura.