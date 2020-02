LE FOTO MARCIANISE. La scuola D’Annunzio celebra la “Giornata dei calzini spaiati”: bambini e insegnanti contro le discriminazioni

MARCIANISE (M.C.V.) – “Una giornata per dimostrare differenze senza pregiudizi. Indossa anche tu, in questo giorno, calzini spaiati: coloreremo il mondo e il nostro cuore”.

Con questo messaggio, affisso all’esterno del plesso, la scuola dell’infanzia e primaria “Gabriele D’Annunzio” (facente parte dell’Istituto Comprensivo A. Calcara di Marcianise), ha invitato i suoi piccoli studenti a partecipare alla Giornata dei calzini spaiati, che si celebra oggi, venerdì 7 febbraio.

Si tratta di un’iniziativa nazionale che nasce per combattere le discriminazioni: così come come i calzini si presentano in diverse forme e colori, senza che questo muti la loro natura e la loro funzione, allo stesso modo le persone sono tutte uguali, per quanto eterogenee siano le loro caratteristiche.

Inoltre, quando un calzino è spaiato si pensa che sia “solo” e inservibile; e invece il messaggio che la dirigente scolastica Francescaromana Boccini e il corpo docente del plesso D’Annunzio hanno voluto lanciare ai loro piccoli studenti è che la diversità è una ricchezza e che la solitudine va combattuta con l’amicizia.

Gli alunni hanno raccolto l’invito e in tanti, questa mattina, si sono presentati a scuola con i calzini spaiati, lavorando insieme alla realizzazione di disegni e cartelloni (vedi foto in calce), da esporre nelle classi per non dimenticare mai la preziosa lezione: differenze SI, pregiudizi MAI.