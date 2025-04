LE FOTO. MAXI SEQUESTRO di “pezzotti”: Super Mario e i videogiochi più amati degli anni Ottanta e Novanta. IL NEGOZIO SEGRETO NASCOSTO NELL’EMPORIO CINESE

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

AVERSA – Maxi operazione della Guardia di Finanza nel cuore dell’Agro Aversano: le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Caserta, dopo accurate indagini, hanno scoperto una vendita illegale di console con videogiochi “piratati”, nascosta dietro alcuni esercizi commerciali gestiti da cittadini di origine cinese.

Nelle console erano caricati circa 7.000 giochi copiati illegalmente, molti dei quali veri e propri cult degli anni ’80 e ’90 – i grandi classici del retrogaming – ancora protetti da copyright. Ma non è finita qui: durante i controlli sono stati sequestrati anche circa 10.000 articoli per bambini completamente contraffatti e senza il marchio CE, quindi potenzialmente pericolosi.

Tre persone sono state denunciate per reati legati alla contraffazione, ricettazione e violazione del diritto d’autore. L’operazione si inserisce in una serie di interventi simili condotti dalla Finanza nel corso del 2024, che hanno portato finora al sequestro di oltre 8.200 prodotti non sicuri o falsi.

Un segnale chiaro dell’attenzione costante delle forze dell’ordine contro un mercato parallelo che danneggia le imprese oneste e mette a rischio i consumatori.