LE FOTO MONDRAGONE. Guardia costiera in azione. Sequestrata rete da pesca lunga 70 metri

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – A seguito di una segnalazione giunta alla Capitaneria di Porto di Pozzuoli, gli uomini della guardia costiera di Mondragone, guidati dal Comandante Salvatore Sciaudone, hanno sequestrato in mattinata una rete da pesca cosiddetta da imbrocco o da posta, lunga 70 metri. Il recupero è stato effettuato alla destra della foce del Savone, in prossimità del depuratore. Le reti quasi sicuramente sono state posizionate in nottata da ignoti, difatti in questa zona sono molti i pescatori abusivi che quotidianamente agiscono indisturbati, riuscendo a portare a casa, grossi quantitativi di pesce.