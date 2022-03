LE FOTO. MONDRAGONE. La beffa della casa inaccessibile ai proprietari ma occupata da…

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Li potremmo definire i “Bonugliani”, quella fetta di agenti di Polizia Municipale che si vantano di imprese eroiche come nei fumetti, capitanati da un Superman al quale evidentemente spesso sfugge l’essenziale. Nell’elenco degli immobili occupati in modo abusivo nella città di Mondragone, ne spicca uno ubicato su di un terreno, in via Castel Volturno, posto sotto sequestro un anno fa dall’allora Maggiore dei Vigili Urbani, Comandante Bonuglia, a seguito di una segnalazione contro l’affittuario del terreno, accusato di sversare su di esso, materiale inquinante, anche se tutto ciò deve essere ancora accertato. Ebbene, nello stabile in cui da tempo vivono degli extracomunitari in condizioni igienico sanitarie assenti, accade un pò di tutto ed appare inverosimile che proprio quel corpo di polizia preposto dal gip all’esecuzione del sequestro e alla tutela del bene, non si sia accorto mai di nulla. Uno stabile purtroppo inaccessibile ai proprietari per le problematiche giudiziarie legate appunto al terreno dato in affitto a persone provenienti da una località limitrofa. Nulla oramai più ci stupisce anche perché situazioni del genere, se non peggio, sono all’ordine del giorno sul territorio mondragonese.