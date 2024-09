LE FOTO. Muore autista del 118 colpito da malore improvviso: oggi i funerali

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP.

MARCIANISE (Lidia e Christian de Angelis) – Folla commossa ai funerali del 55enne autista del 118 Salvatore Terziario, deceduto improvvisamente a causa di un malore mentre era presso la propria abitazione.

Stamattina al Duomo di San Michele Arcangelo, a Marcianise, in tanti si sono presentati per un abbraccio e un gesto di affetto verso Anna Maria, moglie di Salvatore, al figlio della coppia, Edoardo, e all’anziana madre.

Autista del 118 a Marcianise, la sua città, appassionato di teatro con una grande passione per la musica, specialmente per la batteria, e per la montagna. In passato era stato anche ausiliare al traffico e poi esponente e coordinatore della Protezione Civile.

