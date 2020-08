LE FOTO. Oggi BAIA DOMIZIA SORRIDE. Rarissima tartaruga Caretta Caretta approda al lido Sporting

In un’estate non fortunata tra morti in spiaggia, polemiche, servizi carenti, risse e coltellate, la natura, non gli uomini regala qualche spunto positivo

BAIA DOMIZIA – In questo anno problematico per Baia Domizia tra morti in spiaggia, polemiche sui soccorsi, macchie sospette in mare e movida violenta, ogni tanto c’è anche qualche buona notizia: è stata ritrovata, nella notte una tartaruga Caretta Caretta, che ha nidificato sulla spiaggia del Lido Sporting. Le uova che si schiuderanno sono state collocate dalla guardia costiera in un’area che è stata delimitata, come si vede dalla foto qui in basso.