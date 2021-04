SAN GREGORIO MATESE – E’ intervenuta un’intera squadra del nucleo Saf soccorso speciale speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco per soccorrere e salvare un pastore tedesco caduto in una scarpata in località Montorone a San Gregorio Matese.

I caschi rossi ci hanno impiegato quattro ore per arrivano in una zona così impervia e per recuperare la povera bestiola che è apparsa piuttosto impaurita e sofferente.