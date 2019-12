LE FOTO rivoltanti. Ospedale di Caserta, spuntano le piante dal water

Caserta – (pm) Solo qualche giorno fa, Casertace, dando conto delle ultime vicende dell’assistenza sanitaria nella nostra Regione, titolava: “ Sanità, riprende la ricotta: via libera all’uscita dal commissariamento della Regione Campania. Regalo Pd da campagna elettorale a De Luca”, a riassumere quello che si prepara nell’ambito della medicina pubblica dei nostri territori, la quale sconta arretratezze e degrado enormi.

Ed ecco che, un lettore che si è detto con tutta ragione indignato, ci ha mandato, dall’ospedale di Caserta, quello di supposta alta specializzazione, le foto che pubblichiamo, le quali non necessitano di alcun commento se non quello che fanno letteralmente venire il vomito.

Sono state scattate nel bagno pubblico riservato agli utenti del reparto di urologia, di cui dovrebbero servirsi anche i pazienti che devono preparasi ad eseguire anche esami delicati ed invasivi.

Uno schifo autentico ed uno dei classici casi, per il nostro modo di vedere, in cui i responsabili dovrebbero essere licenziati in tronco.

Queste le foto: lo scarico inservibile perché senza pulsante, lo sciacquone “serra”, la tazza lurida del water !