LE FOTO. S.MARIA C.V. Giovani e ubriachi salgono in cima all’Anfiteatro, salvataggio spettacolare dei vigili del fuoco

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un intervento al limite dello spettacolare quello compiuto dai vigili del fuoco di Caserta, insieme alla squadra SAF, cioè quella deputata al salvataggio delle persone. L’operazione è avvenuta nella serata di ieri, mercoledì a Santa Maria Capua Vetere.

Dei ragazzi decisamente ubriachi sono riusciti ad entrare all’interno dell’Anfiteatro Romano di Santa Maria Capua Vetere, arrivando addirittura a salire fino alla parte superiore del monumento. Brilli e contenti, però, non sono riusciti più a scendere da lì ed è stato necessario l’intervento dei caschi rossi. Un’operazione complessa, considerando che uno dei due giovani è stato trasportato giù in coma etilico. Restano pesanti dubbi sul modo in cui viene tenuto sotto controllo l’anfiteatro romano, vero simbolo della città del foro.