LE FOTO S.MARIA C.V. Lite in famiglia, i carabinieri trovano pistola e proiettili

SANTA MARIA CAPUA VETERE – I militari dell’Arma, intervenuti presso un esercizio commerciale gestito dall’uomo, ove era stato segnalato un litigio tra questi e la moglie, dopo aver sedato gli animi hanno proceduto a perquisizione domiciliare a seguito della quale hanno rinvenuto e sequestrato n. 1 pistola marca titan con matricola abrasa, occultata in una valigia all’interno di un armadio, ubicato in un vano scala al piano interrato; n. 14 cartucce per pistola calibro 7,65 ,

occultate in un paio di stivali all’interno di un armadio metallico, ubicato nel locale spogliatoio.

Nella circostanza, a seguito di denuncia sporta dalla moglie, l’uomo è stato anche deferito in stato di libertà per maltrattamenti contro familiari e minaccia aggravata.

Ai militari dell’Arma la donna ha riferito di essere vittima di violenze fisiche e minacce ad opera del marito, patite nel corso degli anni, anche mediante l’utilizzo della pistola.

L’arrestato

è stato associato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere , a disposizione dell’A.G.