LE FOTO. SAN NICOLA. Asfalto rovinato, monta la polemica tra i residenti di via Marinetti

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Buche sull’asfalto, sinistri stradali e richieste di risarcimento danni al Comune: se questa è una delle cause fondamentali delle gravi perdite economiche per il Municipio, è anche motivo di forte malcontento tra gli utenti e gli amministratori.

Questa mattina scoppia il caso in via Marinetti, dove alcuni dei residenti immortalano con tanto di fotografie le condizioni dell’asfalto.

“Si tratta di una situazione che è diventata intollerabile,

– affermano mostrando le immagini della strada e concludono – ogni giorno rischiamo non solo danni alle auto, ma soprattutto gravi incidenti”.Una situazione quella delle strade che è stata più volte sottolineata anche dal consigliere di opposizioneche non ha escluso di puntare il dito contro l’assessore Lavori Pubblici