LE FOTO TEANO. Residenti e commercianti furiosi: “Vetro a terra dalla scorsa settimana. Paghiamo per un servizio che non c’è”

TEANO – (Pietro De Biasio) I residenti e gli esercenti di Teano e frazioni, anche venerdì mattina, al risveglio, hanno trovato una spiacevole sorpresa. Ancora il ritiro del vetro al centro delle polemiche di questi giorni. Stavolta la segnalazione, dopo quelle della settimana scorsa, arriva da un residente del centro storico. “Non si ritira il vetro, scrive un cittadino, dalla scorsa settimana. Ho sollecitato sia i vigili urbani sia la ditta incaricata del servizio ma ad oggi non sono passati. Noi cittadini continuiamo a pagare e il servizio non c’è”. Tale situazione sta determinando forte disagio alla comunità cittadina, ma anche notevoli problemi agli esercenti commerciali che hanno a terra molto vetro da smaltire davanti alle proprie serrande.

Il titolare di un noto bar, ci mostra un tappeto di bottiglie di vetro che da due settimane è ormai in bella mostra dietro alla sua attività in uno spazio che prima era riservato ai clienti. La ditta Esi Srl che ha la diretta competenza sulla raccolta dei rifiuti si autoassolve e mette le mani avanti. Dal Comune invece nulla trapela anche se voci non confermate sostengono che non sono in regola i pagamenti relativi agli sbocchi per il conferimento del vetro e degli ingombranti. Intanto, un gruppo di cittadini indignati e stanchi per la persistente situazione presenterà nei prossimi giorni una istanza per l’accesso agli atti amministrativi sull’erogazione dei servizi di raccolta. Un impegno di ogni amministrazione comunale dovrebbe essere il contrasto all’abbandono dei rifiuti, restituire un territorio più decoroso e limitare lo sperpero di denaro pubblico. Una chimera per Teano.