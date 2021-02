LE FOTO. Tentano furto al tabacchi, messi in fuga dall’allarme

CALVI RISORTA – (gv) Tentato furto con scasso questa notte. Intorno alle tre una banda di ladri composta da 5 persone ha scassinato la porta di ingresso della tabaccheria Cardillo in via Cales. Sono arrivati sul posto con un Suv e camioncino con quest’ultimo utilizzando un ariete hanno tentato di scardinare la porta. La fortuna di avere un buon allarme ha messo in fuga i ladri che non hanno fatto in tempo a portare via la merce. Il negozio è stato più volte oggetto di raid notturni. Indagano i carabinieri.