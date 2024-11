LE FOTO. TERRIBILE INCIDENTE sulla Statale. Camion invade la corsia opposta e travolge un’auto: operaio 29enne muore sul colpo

Il tragico schianto questa sera poco dopo le 18:00

GRICIGNANO D’AVERSA – Grave incidente, questo pomeriggio poco dopo le 18.00 sulla strada statale 335, all’altezza di Gricignano d’Aversa. Un camion, per cause in corso di accertamento, è finito nella corsia opposta, direzione Marcianise, travolgendo, lungo la Statale 335, una vettura, modello Citroen, ed uccidendo sul colpo il conducente. A perdere la vita un 29enne napoletano, E.I., addetto alla logistica per una ditta di Pomigliano D’Arco.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa impegnati nel recupero del mezzo pesante, finito fuori dalla carreggiata, con un autogru proveniente dal comando provinciale di Napoli e per liberare il corpo dell’uomo incastrato tra le lamiere. I soccorritori del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 29enne