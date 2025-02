LE FOTO. Tremendo incendio distrugge pub nel casertano

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP.

LUSCIANO (f.b.) – Un incendio ha devastato il locale “Benvenuti al Sud – Burger” a Lusciano, costringendo i proprietari, i fratelli Danilo e Mirko Fusco, a sospendere tutte le attività fino a data da definirsi. La notizia è stata comunicata dai due imprenditori attraverso un post sui social, in cui si informava la clientela sulla chiusura temporanea del locale a causa del sinistro.

“A causa di un incendio, il nostro locale resterà chiuso fino a data da definire. Tutte le serate sono sospese. Ci scusiamo per il disagio e vi terremo aggiornati”, si legge nel messaggio pubblicato sulla pagina ufficiale del locale.

I fratelli Fusco, originari di Napoli, erano già noti per il loro successo con la pizzeria “Benvenuti al Sud” – altro punto di riferimento della ristorazione locale – ma avevano da qualche anno deciso di espandere la loro offerta gastronomica, aprendo il pub che in breve tempo era diventato una tappa affermata per chi cercava un buon burger e un’atmosfera accogliente.

Non sono ancora state rese note le cause dell’incendio, né l’entità dei danni. I proprietari, tuttavia, hanno dichiarato che saranno tempestivi nell’aggiornare il pubblico riguardo all’evolversi della situazione.

L’incidente ha suscitato la solidarietà di molti clienti abituali, che hanno espresso vicinanza ai fratelli Fusco, sperando in una rapida ripresa dell’attività.