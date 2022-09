LE FOTO. ULTIM’ORA S. MARIA C.V. Crolla solaio in una palazzina. Vigili del fuoco al lavoro

Al momento non si esclude la presenza di persone all’interno

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Crolla in un palazzo in via Avezzana a Santa Maria Capua Vetere. Pochissimi minuti fa si è verificato un crollo interno di tre solai e del tetto di una palazzina di fronte la scuola. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale intervenuti con l’ausilio di una squadra Usar, la polizia e i vigili urbani. I caschi rossi sono impegnati nella ricerca di eventuali dispersi sotto le macerie, cosa che al momento non può essere esclusa, in quanto alcuni residenti residenti hanno riferito di aver visto nei giorni scorsi alcuni operai all’opera dentro il palazzo. Al momento la strada è interdetta al traffico.