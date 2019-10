LE FOTO. Un fischietto da arbitro salva la vita a un 64enne disperso nei boschi

MIGNANO MONTELUNGO – Straordinario intervento dei vigili del fuoco nella tarda serata di ieri a Mignano Montelungo. I caschi rossi hanno ritrovato Giuseppe Marcone, 64enne del posto, disperso dopo che si era addentrato in un bosco impervio su una collinetta. L’uomo, con problemi motori e quasi muto, aveva un fischietto da calcio che usava ogni qualvolta che i soccorritori gridavano il suo nome. In ausilio ai vigili c’erano anche due persone del luogo e profondi conoscitori della zona che, in passato, avevano lavorato per il taglio degli alberi. In primo soccorso al 64enne è stato dato un giubbino dei vigili per riscaldarsi, poi è stato consegnato ai sanitari del 118 per gli accertamenti sulle sue condizioni fisiche. Giuseppe al termine di questa avventura è tornato tra le braccia della moglie sano e salvo.