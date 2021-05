LE FOTO. Un giovane commerciante di CASERTA su Raiuno a “I Soliti Ignoti”

CASERTA – Stasera nella puntata de “I Soliti Ignoti“, in onda su Raiuno, ha partecipato Alessandro, un giovane di Caserta. Durante la trasmissione, nella prima parte del gioco, il cantante Luca Barbarossa non è riuscito ad indovinare il mestiere esercitato da Alessandro che, come riferito dal conduttore Amadeus, è proprietario di un negozio di abbigliamento.

Nella seconda parte del game televisivo, durante il quale bisognava, invece, indovinare la parentela tra i concorrenti (compreso Alessandro), e una signora, Maria Pia, Barbarossa ha preferito scartarlo quasi subito. Per la cronaca, la donna è risultata essere la madre di un altro concorrente, l’ignoto numero tre, mentre il giovane casertano ricopriva il ruolo dell’ignoto numero 4.