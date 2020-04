LE FOTO. “Un Respiro per il Matese”, donati 3 ventilatori polmonari e 140 mascherine all’ospedale di PIEDIMONTE

Si tratta solo della prima di una serie di iniziative popolari

MATESE – Quasi in dirittura d’arrivo il progetto “Un Respiro per il Matese” finalizzato all’acquisto di attrezzature mediche per l’Ospedale Civile di Piedimonte Matese in questo delicato momento di emergenza sanitaria. L’obiettivo è attrezzare di tutto punto l’ospedale di Piedimonte Matese nonostante non si tratti di un covid hospital.

Dall’Associazione Angela Serra Onlus Caserta/Benevento, che ha dato il la all’iniziativa popolare, arriva il primo bilancio. Intanto già 3 ventilatori polmonari (uno interamente donato dal Rotary Alto Casertano) e 140 mascherine FFP2 sono state consegnate al nosocomio matesino. Quando il quadro economico sarà più chiaro, in quanto non ancora tutto il ricavato è in cassa, altre attrezzature mediche arriveranno all’Ospedale, sempre con la massima trasparenza.

• Donazioni da €4 a €500: n. 157 – singole persone.



• Donazioni da Associazioni; Comitati e Pro Loco: n.13 – (Pro Loco Gioiese; Comitato San Liberato Calvisi; Osservatorio Ponte Margherita; Comitato No Biogas Alife; Lions Club “I Sanniti”; Pro Loco Sepicciano; Vigili del Fuoco Piedimonte Matese; Gruppo Lega Piedimonte Matese; Associazione “Prometeo” Pratella; Associazione Culturale “Il Borgo” Baia Latina; ASD “Rufrae” Presenzano; ASD Matese Bike Team; Associazione Culturale Intercomunale “Storia Viva”).• Donazioni da Enti (deliberate e non ancora in cassa): n.3 – Consorzio Intercomunale Campania 25 Alto Casertano Distribuzione Gas Metano; Comune di San Potito Sannitico; Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano.• Piattaforma di crowdfunding su Facebook a cura di Anna Rita Capone.• Donazioni da Aziende: n.8 – Logistica Grazia 2000 SRLS Pratella; Banca Mediolanum Piedimonte Matese; Banca Capasso Alife; Azienda Agricola Marco Mondrone “Oro di Caiazzo”; Panificio Pezzullo Valle Agricola; Gioia Distribuzioni Alimentari SAS; Termotetti Costruzioni SRL; Pizzeria Vino e Biga.• Main Sponsor: n.3 – Eubios SRL Limatola; Lete SPA Pratella; Associazione Angela Serra Caserta/Benevento.GRAZIE.

Ma non è finita. La Banca Capasso Antonio S.p.A., ha proceduto all’ordine di un’intera centrale di monitoraggio dei parametri vitali MINDRAY BENEVISION CMSII con quattro unità periferiche BENEVISION PM15″ da destinare all’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Piedimonte Matese, aderendo al progetto “Un Respiro per il Matese”.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Capasso Antonio S.p.A. ha dunque stanziato 35.000 euro per l’acquisto della citata centrale di monitoraggio e rafforzare così l’Unità di terapia intensiva e sub – intensiva, oltre a 10.000 euro per l’acquisto di generi e beni di prima necessità da donare tramite le Caritas parrocchiali ai nuclei familiari in difficoltà a causa dell’epidemia da coronavirus.