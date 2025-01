LE FOTO. Vandali in azione: ribaltati due cassonetti per gli oli esausti

In via Cupa e in via Catanzaro da anni flagellata da continui sversamenti illeciti di rifiuti

TEVEROLA (Federica Borrelli) – È di poche ore fa la notizia di un atto di inciviltà consumatosi nel Rione Napoli.

Ignoti hanno distrutto alcuni contenitori adibiti alla raccolta degli oli esausti per le utenze domestiche. Si fa riferimento ad un bidone posizionato nella piazzetta del rione e ad un altro, invece, posto tra via Cupa e via Catanzaro.

Dalle ultime ricostruzioni non risulta che i due contenitori siano stati incendiati, scongiurando un danno ambientale che avrebbe messo a rischio la sicurezza dei cittadini.

La zona in questione è da anni flagellata da continui sversamenti illeciti di rifiuti, un fenomeno che continua a verificarsi sistematicamente nonostante in campagna elettorale siano state spese parole sull’attivazione di un sistema di videosorveglianza che argini il problema.

Solo nel mese di novembre, la comunità di Teverola era stata teatro di un altro deprecabile episodio. In via Campanello, a due passi dalle scuole, un raid incendiario aveva portato alla semi-distruzione di un contenitore degli abiti usati.

