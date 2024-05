LE FOTO. Vittorio Sgarbi a passeggio nelle strade della movida casertana: cori da stadio e selfie per il critico d’arte

Ha movimentato il sabato sera nelle strade centrali del capoluogo. In calce tutte le foto.

CASERTA. I ragazzi che passeggiavano ieri sera in via Mazzini, a Caserta, certo non si aspettavano di trovarsi di fronte Vittorio Sgarbi, critico d’arte e politico, conosciutissimo e, stando alla ressa ed ai cori da stadio con cui è stato accolto dai giovanissimi, apprezzato e stimato. Sgarbi, candidato con Fratelli d’Italia alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno prossimi, ovviamente ha distribuito i suoi “santini” e materiale elettorale ai presenti. Vittorio Sgarbi si è poi intrattenuto in piazza Dante, seduto al tavolino di un noto bar.