L’ex patron di DHI Alberto Di Nardi in aula: “Vi spiego le tangenti ad Enzo Cappello, Gaetano Rauso e…A Di Costanzo promessa una Porsche e soldi per i debiti di gioco”

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Cinque ore di interrogatorio per Alberto Di Nardi, l’ex cotitolare della DHI, sentito oggi in pubblica udienza dinanzi alla Prima Sezione Penale del Tribunale Sammaritano, presieduto dal dott. Roberto Donatiello. Sentito con le garanzie ed assistito dal suo difensore di fiducia l’avv. Dezio Ferraro, Alberto Di Nardi ha risposto a tutte le domande del Pubblico Ministero che lo citato, il dott. Alessandro Di Vico. Fuoco incrociato tra accusa e difesa, rappresentata tra l’altro dagli avvocati Angelo Raucci, Raffaele e Gaetano Crisileo, Vittorio Giaquinto, Romolo Vignola e Giuseppe Stellato. Lapidarie le risposte del teste Alberto Di Nardi contro i tre principali imputati del processo, l’ex sindaco di Piedimonte, Vincenzo Cappello, il dirigente del Comune di Casagiove, Gaetano Rauso, e l’ex Sindaco di Alvignano ed ex Presidente della Provincia Angelo Di Costanzo. Tutti, secondo il racconto del Di Nardi, avrebbero percepito tangenti, favori e beni di ogni genere per favorire la Termotetti e fare in modo che questa ditta, il cui titolare Imperadore e’ pure lui imputato e che mai aveva operato nel settore dei rifiuti, si inserì e vinse le gare cosi scavalcando i suoi antagonisti. Ad esempio Di Costanzo avrebbe avuto la promessa, a dire del Di Nardi, di una Porsche e l’estinzione di debiti suoi di gioco. Dopo cinque ore, il processo e’ stato aggiornato al 4 novembre prossimo per sentire gli altri testimoni indicati nella lista dalla Procura Sammaritana che sviluppò, a suo tempo, l’indagine attraverso il lavoro del pm Giorgia De Ponte e Alessandro Di Vico che chiesero ed ottennero numerosi provvedimenti carcerari.