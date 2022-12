Libera la cognata di Camillo Belforte

Era rimasta coinvolta nell’inchiesta sui falsi certificati medici a favore di Maria Buttone

MARCIANISE – Carmela Allegretta, 38 anni, cognata di Camillo Belforte, figlio del boss Domenico, è stata liberata ieri dal tribunale di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere. Ha scontato 4 anni di reclusione, uno in meno rispetto a quanto stabilito da una sentenza irrevocabile. La Allegretta venne arrestata nel maggio 2019 dopo un verdetto della Cassazione che confermò la sentenza per falso. L’inchiesta che l’aveva coinvolta ruotava intorno alla figura di un medico in servizio presso il reparto di Igiene mentale dell’Asl di Marcianise che, su indicazione di Camillo Belforte e della donna, aveva mediato per redigere falsi certificati medici a favore di Maria Buttone, mamma di Camillo per ottenere benefici legati alla detenzione.