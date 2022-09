Licenziamenti Jabil, Tartaglione: decisione assurda, siamo al fianco dei dipendenti e del sindacato

Lo ha dichiarato Alessandro Tartaglione, coordinatore provinciale di Caserta e co-segretario regionale di Articolo Uno.

MARCIANISE “Stamattina un’amara sorpresa per i lavoratori della Jabil di Marcianise. L’azienda, attraverso una Pec, ha avvisato i dipendenti dello stabilimento marcianisano di aver avviato una procedura di licenziamento relativa a 190 lavoratori. Una decisione assurda ed un’ulteriore mazzata per i lavoratori di questo territorio in un momento di grande crisi economica e di incertezze per il futuro. Siamo al fianco dei dipendenti Jabil e del sindacato per tutte le battaglie che saranno intraprese nei prossimi giorni a tutela del diritto al lavoro”. Lo ha dichiarato Alessandro Tartaglione, il coordinatore provinciale di Caserta e co-segretario regionale di Articolo Uno.