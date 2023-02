Lido balneare sulla Domiziana dissequestrato dal giudice

MONDRAGONE – Il proprietario del lido Marinella, un sessantottenne di Mondragone, è tornato in possesso della struttura che ha la sua casa sulla Statale Domiziana.

La decisione è stata presa dal sostituto procuratore del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

L’uomo era stato ritenuto proprietario e concessionario di un’area balneare oggetto di un procedimento penale, conclusosi poi con un archiviazione.

Ma non era lui il titolare di quel lido e di quella concessione. Tutto finito? Non proprio. Successivamente al primo dissequestro, ne era scattato un secondo, dopo che agli atti del comune di Mondragone non era presente la documentazione necessaria alla rinnovata concessione.

Una

lunga e complicata che era il giudiziaria che si è risolta nelle scorse ore con il dissequestro.