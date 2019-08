L’INTERVENTO. Il disastro di S.LEUCIO. Zero manutenzione ed ennesimo incendio. E quella proposta di don Gianbattista Marelli…

Bilancio di fine estate per Caserta, ennesimo incendio per San Leucio con danni alla vegetazione che fa corona al parco della reggia. Ricordiamo il perpetuarsi seriale di questi eventi dannosi che alcuna lezione lasciano. Lo stesso parroco Gianbattista Marelli anni fa propose, in un incontro organizzato da Terra Nostra con il sottoscritto e De Matteis, alla Feltrinelli alle autorità un facile progetto. L’ utilizzo di alcune vasche idriche presenti in loco, senza spesa. A tutto ciò si aggiunga l’ assoluta mancanza di manutenzione e pulizia delle colline. D’ altra parte per certi versi sembra pletorico parlare di manutenzione dei sentieri collinari per una città che non riesce a pulire le caditoie..

Pasquale Costagliola, co-fondatore dell’associazione Casa Hirta