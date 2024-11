L’ipotesi investigativa: ASSUNZIONI ALLA PROVINCIA PAGATE da 30 mila a 50 mila euro

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Da un anno ci lavorano Procura e Guardia di finanza

CASERTA – Da mesi e mesi, forse da più di un anno, è in atto un’attività investigativa, a quanto ci risulta compiuta dalla guardia di finanza del comando provinciale di Caserta sui concorsi all’amministrazione provinciale.

Senza girarsi troppo intorno perché noi, dopo aver scritto e denunciato in centinaia di articoli dedciati a questa turpe vicenda, ce lo possiamo permettere di riassumere questi concetti in poche righe, si lavora sull’ipotesi investigativa, ripetiamo, ipotesi investigativa, che qualcuno abbia tirato fuori denaro, da 30 a 50 mila euro, in cambio dell’assunzione alla Provincia di Caserta che, poi, in quei concorsi significava assunzione immediata, quasi immediata, con lo scorrimento, figlio di una modifica della Pianta Organica del personale che grida ancora vendetta, o assunzione post datata, con l’uso delle convenzioni e delle graduatorie, attraverso cui abbiamo scritto e raccontato di tante altri posti di lavoro realizzati in comuni o enti strumentali.

Ora, vista l’aria che tirava nell’amministrazione provinciale di Caserta e vista l’aria che tirava e tira ancora nell’ambito più largo dei riferimenti politici della stessa, non si può antropologicamente escludere a priori che qualcuno abbia pagato, magari con l’ausilio di qualche mediatore.

Il lavoro della Procura di Santa Maria Capua Vetere continua e noi lo seguiamo con interesse. Proprio nelle scorse ore, più di una persona è stata ascoltata in procura, tra cui anche soggetti che sono stati assunti durante i concorsi. Una circostanza che fa pensare ad un’accelerazione dell’indagine per la quale sono state diverse le persone sentite a sommarie informazioni dalle Fiamme Gialle